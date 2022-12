Tragedia a Licata, agricoltore muore schiacciato da una balla di fieno

L'incidente è avvenuto questa mattina nell'azienda agricola di famiglia. L'uomo è arrivato in condizioni gravissime all'ospedale San Giacomo d'Altopasso

Schiacciato da una balla di fieno di circa trecento chili. E’ morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata, in provincia di Agrigento.

L’uomo, dopo l’incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell’azienda agricola intestata alla madre, è stato condotto in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici, poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Delle indagini si sta occupando la polizia.