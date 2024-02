VIDEO | Molla gli ormeggi l'”Icon of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Oltre 250mila tonnellate, pesa ben 5 volte più del del Titanic

La nave da crociera più grande del mondo: Icon of the Seas molla gli ormeggi. Dopo una lunga attesa, la prima partenza ufficiale, quella dello scorso weekend. Il viaggio inaugurale era avvenuto poco prima con con autorità, vip, agenti di viaggio e giornalisti da tutto il mondo. Lunga 365 metri può ospitare fino a diecimila passeggeri, tra ospiti ed equipaggio. È dotata di 20 ponti, sette piscine, sei scivoli d’acqua, una giostra e più di 40 ristoranti e bar. É stata inaugurata a Miami la “Icon of The Seas”, la neonata nave da crociera di Royal Caribbean, che è la più grande di tutte le numerose e giganti sorelle della compagnia americana ed è senza dubbio la più colossale mai vista al mondo.

Un padrino speciale

Per fare da padrino a una nave da Guinness i vertici di Royal non potevano che scegliere uno sportivo da record, ovvero Lionel Messi. Oltre 250mila tonnellate (ben 5 volte il peso del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, oltre 40 opzioni per cenare e bere, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 passeggeri, 10mila se si considerano anche le 2350 persone che formano l’equipaggio provenienti da 80 Paesi del mondo