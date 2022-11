Dalla Lilt Caltanissetta via al Percorso azzurro per la prevenzione al maschile

Per tutto il mese di novembre l’associazione mette a disposizione la propria sede per visite gratuite con l’obiettivo di sensibilizzare sulle principali patologie oncologiche

CALTANISSETTA – Contrastare non soltanto i tumori che colpiscono le donne, ma anche quelli che interessano la popolazione maschile. Con questo intento la sezione nissena della Lilt ha deciso di promuovere per tutto il mese delle visite gratuite nella propria sede.

L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione Percorso azzurro 2022. La popolazione maschile, infatti, sembra maggiormente restia a sottoporsi a controlli di prevenzione oncologica. L’80% degli italiani, infatti, non ha mai fatto una visita oncologica. Un uomo su otto potrebbe ammalarsi di tumore alla prostata, la neoplasia più frequente, nel corso della propria vita. Più rari i tumori del testicolo e il carcinoma del pene.

“Il cancro alla prostata – ha spiegato Aldo Amico, presidente della Lilt nissena – rappresenta il 18% dei tumori diagnosticati nell’uomo. La diagnosi precoce sta portando, negli ultimi anni, a un grande rallentamento della malattia. Intervenire in tempo significa una maggiore curabilità della malattia. Non bisogna eludere i controlli a partire dai 50 anni di età, così da intercettare per tempo l’eventuale malattia o escluderne la presenza grazie a una visita mirata”.

La campagna della Lilt è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei vent’anni per la prevenzione del tumore ai testicoli, perché meno del 5% di loro ha fatto nella propria vita una visita urologica. Circa il 30% dei giovani con età compresa tra i 14 e 18 anni presenta, infatti, una patologia andrologica di cui ai tempi della visita di leva (ormai abolita) oltre il 45% dei giovani risultava affetto.

“I dati epidemiologici – ha aggiunto Amico – indicano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono di cancro più di quanto non accada alle donne. Percorso Azzurro intende potenziare l’impegno della Lilt nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo, volte a sensibilizzare la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale”.

Gli interessati possono prenotare sino a fine mese le visite al seguente link: https://bit.ly/3VX4ecX.