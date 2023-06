L’inaugurazione del Politeama e l’ictus di Berlinguer: ecco cosa accadde il 7 giugno

Ecco cosa accadde oggi, 7 giugno,.

Il 7 giugno è il 158º giorno del calendario gregoriano e mancano 207 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 7 giugno

Nella sesta giornata di giugno la Chiesa Cattolica ricorda San Roberto di Newminster abate inglese che viene venerato dalla Chiesa Cattolica Cristiana. Il 7 giugno inoltre è la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 7 giugno. Tra loro: Prince, cantante, chitarrista e compositore. Liam Neeson, attore. James Ivory, regista. Dean Martin, cantante e attore

Accadde oggi, 6 giugno

1494 – Spagna e Portogallo firmano il Trattato di Tordesillas che divide il Nuovo Mondo tra le due nazioni

1640 – Contadini catalani (cd. segadors, “mietitori” in catalano) armati di falci entrano a Barcellona, uccidendo i funzionari del re di Spagna Filippo IV e dando il via alle sollevazioni per l’indipendenza della Catalogna

1654 – Luigi XIV viene incoronato re di Francia

1862 – Gli Stati Uniti ed il Regno Unito concordano per la soppressione della tratta degli schiavi

1874 – Inaugurazione del Teatro Politeama di Palermo con I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini

1905 – La Norvegia dichiara dissolta l’unione con la Svezia

1914 – Il primo vascello passa attraverso le chiuse del Canale di Panama

1914 – Ad Ancona inizia la Settimana rossa

1929 – La Città del Vaticano diventa uno Stato sovrano

1984 – Durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del PCI Enrico Berlinguer viene colpito da un ictus: morirà quattro giorni più tardi

1993 – Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa “The Artist formerly known as Prince” (L’artista precedentemente noto come Prince)

