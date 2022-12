Lite Miccichè-Falcone, Schifani: “Momenti imbarazzanti, in FI forte livello di tensione”

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, si augura un superamento delle divisioni interne in Forza Italia.

“Momenti sicuramente imbarazzanti che denotano come all’interno di Forza Italia il livello di tensione e di sofferenza è molto forte da parte di una grossissima componente del partito che costituisce la stragrande maggioranza”.

Lo ha dichiarato il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando lo scontro avvenuto stamattina tra il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, e l’assessore all’Economia Marco Falcone, alla Festa del Tricolore che si è svolta nel fine settimana a Catania.

“Auspico Centrodestra unito”

“Cosa si può fare? Non sta a me prevederlo”, ha aggiunto Schifani. “A me interessa che il Centrodestra sia unito e compatto, che gli eletti di centrodestra sostengano questo Governo nella soluzione dei. problemi dei siciliani.

L’ex presidente del Senato ha poi auspicato “una Forza Italia unita e responsabile come è sempre stata nella storia del nostro Paese”.