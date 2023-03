Lite violenta, figlio “infuriato” lancia sassi contro la casa della vicina poliziotta

L'episodio di violenza è avvenuto a Palma di Montechiaro: ecco la ricostruzione della vicenda.

Una lite violenta con il padre e i sassi contro la casa della vicina di casa, una poliziotta che aveva ospitato il malcapitato genitore per evitare il peggio: è accaduto a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Il protagonista di questa storia, un 40enne del luogo, è stato denunciato.

Lite con il padre e sassi contro la casa della vicina a Palma di Montechiaro

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, in seguito alla lite con il figlio, il padre si sarebbe rifugiato in casa della vicina di casa, una poliziotta. Arrabbiato e agitato, il figlio 40enne dell’uomo – libero professionista – avrebbe iniziato quindi a lanciare sassi contro la finestra dell’abitazione della vicina, mandandola in frantumi.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, che hanno rintracciato e controllato il 40enne. Durante la perquisizione domiciliare, gli operatori hanno trovato un coltello a serramanico di genere vietato e una revolver a salve (armi poi poste sotto sequestro). Per l’accaduto, gli agenti hanno proceduto con una denuncia alla Procura di Agrigento. L’uomo è accusato di danneggiamento, porto ingiustificato di arma da taglio e resistenza a pubblico ufficiale.

