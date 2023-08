Litigio per la precedenza in strada: 23enne ucciso a colpi di fiocina

Un uomo ha ucciso un giovane 23enne a seguito di una lite per una mancata precedenza in strada a colpi di fiocina ed è scappato

Un giovane è stato ucciso in strada a colpi di fiocina.

L’omicidio è avvenuto a Sirolo, in provincia di Ancona.

Secondo la ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio per una mancata precedenza. La vittima era in un auto con un amico, l’aggressore su un altro veicolo: a un certo punto, quest’ultimo avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l’altro automobilista con una fiocina, per poi darsi alla fuga.

La vittima è un 23enne

L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, in mezzo ai passanti in via Cilea. Sul posto carabinieri e il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella.

Come riporta Il Resto del Carlino, la vittima sarebbe un 23enne di origini albanesi. L’aggressore sarebbe invece fuggito a bordo di una Polo bianca.

Con lui, forse, anche una donna.

Nella provincia di Ancona sono stati organizzati posti di blocco.