Little Tony, il ricordo della figlia: “Troppo magra per cantare insieme”

Cristina Ciacci, la figlia di Little Tony, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La donna ha ricordato, con commozione, suo papà 10 anni dopo la sua scomparsa. “Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto. Per me questi 10 anni senza di lui sono stati lunghi – ha rivelato -. Da un lato non mi sembra che siano passati perché lo vivo nella mia quotidianità tramite le foto e le sue canzoni e lo sento molto vicino. Dall’altro lato mi manca tanto soprattutto con l’avvicinarsi del mio matrimonio”.

Nozze senza il “suo” cantante, il dolore di una figlia

“Sono cresciuta con papà che mi ha sempre detto che mi avrebbe cantato l’Ave Maria di Schubert al mio matrimonio ma non ci sarà. Non mi porterà lui all’altare. Mi ci porterà mio figlio maggiore. Mi mancherà tantissimo mio papà però ci sarà un coro che canterà l’Ave Maria. Proprio quella che voleva cantarmi lui. Quel momento per me sarà emozionantissimo”.

La figlia di Tony troppo magra per cantare insieme al padre

“Non mi voleva sul palco con lui per la mia anoressia. Eravamo sempre in conflitto. Mi diceva che ero troppo magra. Ho sofferto di mancanze affettive fin da piccola. Per questo, poi, cercavo negli uomini quello che non avevo in casa ovvero la presenza. Volevo che le mie ossa descrivessero il mio malessere. Non mangiavo per questa ragione”.