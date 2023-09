Lo scambia per ladro, impugna la pistola e gli spara a freddo: ferito un 17enne

Un uomo di 58 anni è stato denunciato dopo aver sparato ad un giovane: sentiti dei rumori, lo aveva scambiato per ladro

Scambiato per un ladro e ferito con un’arma da fuoco. E’ successo a San Vittore Olona, in provincia di Milano. Spaventato per alcuni strani rumori che venivano dall’esterno della sua abitazione, il proprietario ha pensato ci fosse un ladro che voleva entrare a casa sua. Dopo aver sorpreso uno sconosciuto in giardino, prima ha sparato due colpi in aria poi altri due ferendo un ragazzo di 17 anni il quale, come ha raccontato, si sarebbe solamente nascosto là per sfuggire da alcuni suoi coetanei con cui poco prima era venuto alle mani in un locale vicino.

L’uomo, un 58enne, è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio per lesioni aggravate e ha consegnato la sua pistola, regolarmente detenuta, agli investigatori.

Il ragazzo non è in pericolo di vita

Il giovane, un ragazzo brasiliano di residente a Legnano (Milano), è stato soccorso dal personale sanitario del 118, e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato non in pericolo di vita. I quattro bossoli esplosi sono stati trovati in giardino e sequestrati.