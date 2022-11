Lol 3, svelato il cast: c’è Nino Frassica

Ufficializzato il cast della terza edizione di "Lol-Chi ride è fuori": presenti diverse stelle della comicità, spicca Nino Frassica.

L’attesa dei fan è finita.

Qualche minuto fa, attraverso un video lanciato sui propri canali social, Amazon Prime Video ha ufficializzato il cast che darà vita alla terza edizione di “Lol – Chi ride è fuori”.

Tantissimi i protagonisti amati dal grande pubblico che si contenderanno il titolo vinto in precedenza da Ciro Priello (The Jackal) e Maccio Capatonda.

Da Luca e Paolo, passando per Paolo Cevoli ed Herbert Ballerina, fino ad arrivare a Nino Frassica: l’artista siciliano si presenta come uno dei favoriti per il successo finale.

Questo il cast completo di Lol 3:

Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Al timone, in conduzione, confermatissimi il padrone di casa Fedez e la spalla Frank Matano.