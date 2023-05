Lombardiani in campo con Trantino: ecco le liste Popolari e autonomisti e Grande Catania

Volti noti anche perché in passato già candidati - o eletti - sebbene in altre formazioni. Oltre agli esponenti autonomisti storici in consiglio comunale e non solo.

Volti noti anche perché in passato già candidati – o eletti – sebbene in altre formazioni. Oltre agli esponenti autonomisti storici in consiglio comunale e non solo. Sono due le liste del Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo che proveranno a trainare il candidato del centrodestra Enrico Trantino oltre a occupare il più possibile gli scranni di Palazzo degli elefanti. Ecco i nomi in campo

Lista Popolari e autonomisti

Aiello Paolo

Alberghina Giuseppina detta Pina

Buffo Salvatore detto Salvo

Bussolari Dario

Carnazzo Giuseppe

Castorina Giuseppe Emanuele

Cazzetta Maria Giovanna

Di Bartolo Gianfranco

Di Buono Umberto

Fisicaro Salvatore Antonio Angelo

Foti Tiziana

Galeano Giuseppe Antonino

Gattuso Mattia

Giardina Silvia

Grasso Dario

Grimaldi Vanessa Pia Laila

Guarnaccia Angela

Ingaglio Dante

Lotà Giovanni Maria

Mammana Manuela

Maugeri Stefano Vincenzo Agatino

Messina Alessandro

Nalbone Alessio Antonio

Parisi Alfio detto Uccio

Pezzino Emanuele Piero

Piazza Vincenzo Gaetano

Ragonese Francesco

Ramondetta Giovanna

Rapisarda Francesco

Rossi Salvatore detto Salvo

Rotella Maria Grazia detta Daniela

Sapía Giuseppa Anna detta Pina o Pinuccia

Scuderi Angelo Rosario

Strano Maria Giacoma

Tringale Salvatore

Vaccino Loredana Katia

Grande Catania

Anastasi Sebastiano Giovanni detto Sebi

Balsamo Giuseppe detto Pino

Belfiore Salvatore detto Salvo

Belvedere Alessandro

Brucchieri Bruno detto Bruno Bruccheri o Bucceri

Buccisca Martina Concetta detta Bucisca o Bucisca

Buda Maria Concetta detta Ketty

Campisi Alessandro detto Ale o Cambisi o Gampisi

Capuano Giuseppe Damiano detto Salvo o Capuana

Chiarenza Gabriella

D’Antonio Santo Sonny detto D’Antonio o Sonny

Di Fazio Carmela detta Melina

Drago Rosalia della Lia o Lietta

Felicioli Maria Grazia della Maria Grazia o Felicioni

Gambadoro Maria Domenica detta Mariolina

Giustolisi Francesco

Grasso Orazio Mario

La Cava Giuseppa della Giusy o Giusi

Lo Cascio Francesco detto Ciccio

Magrì Rita

Marchese Carmelo Pietro Maurizio

Montoro Veronica

Nicotra Giuseppe

Orlando Ernesto

Palazzotto Giuseppe

Penna Antonino detto Nino o Perna

Principato Angela

Russo Giusepp3

Schembri Valeria

Seminara Antonio

Serranno Orazio

Spoto Serena Alessia Luisiana

Terranova Lucia

Toscano Cesare

Tosto Maria detta Marinella

Vinciguerra Domenico