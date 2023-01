L’oroscopo di oggi: cosa dicono gli astri, da Ariete a Pesci

L’oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Oroscopo di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info.

Ariete

Gli astri infliggono un colpo basso alla relazione di coppia: vi scontrate su questioni di vecchia data, accusandovi a vicenda. Torti subiti e resi innescano una reazione a catena: tutti quelli che vi circondano appaiono come nemici!

Toro

La Luna in Vergine vi rimette in pista, dopo una serie di giornate poco esaltanti, e vi fa ripartire a tutta velocità. Tenetevi pronti per esperienze insolite, straricche di sorprese, di ambienti e facce nuove! Un sentimento di simpatia si stabilisce con una persona appena conosciuta.

Gemelli

Oggi che la Luna in Vergine vi prende di mira con le sue solite stramberie, dovrete essere abili a mantenere intatto il vostro equilibrio. I malintesi nascono soprattutto quando c’è poca comunicazione: affrontate le cose con calma e lucidità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Se siete innamorati allontanate le ombre e i sospetti che avvolgono, in queste ore, il rapporto affettivo.

Leone

Giove in aspetto amico promette molto, specie dal punto di vista finanziario, ma attenzione alle insidie che sono lungo il vostro cammino. Ritardi, ostacoli di vario genere potranno incontrare quanti di voi sono autonomi nel lavoro, specie coloro che hanno attività commerciali.

Vergine

La Luna nel segno vi regala buonumore e desiderio di contatti umani, disponibilità e savoir-faire saranno le vostre carte vincenti nelle relazioni sociali. Strano ma vero, sul partner oggi non avete nulla da ridire: è simpatico e trasgressivo quanto basta per non annoiarvi mai.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata divertente per molti ma non per voi, turbati dalla Luna nel dodicesimo campo. Ipersensibilità e fantasie distorte prendono il sopravvento! Atmosfera malinconica, preferirete la solitudine alla compagnia per evitare ingorghi emotivi.

Scorpione

Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento, si tratti di una festa, di un teatro, di una cena, di una gita in ambienti diversi da quelli consueti: tutte le iniziative cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime! Da favola l’intesa con la persona amata.

Sagittario

Il malumore è solo frutto della disarmonia della Luna ma, per quanto fastidioso, è un fenomeno fuggevole. Dunque, restate calmi! Rafforzate le difese immunitarie scegliendo trattamenti naturali: ferro e magnesio sono adatti alla stagione.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 11 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Vergine, un segno di terra come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Conquiste facili, provocare è il vostro forte, ma se il cuore è impegnato non vi spingete oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero all’istante.

Acquario

Terminata l’opposizione lunare, vi sentite decisamente più leggeri e anche molto più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. Sarebbe meglio evitare le storie d’amore a distanza, al momento siete troppo volubili per riuscire a superarne le difficoltà.

Pesci

Opposta al segno, la Luna in Vergine opposta anche a Nettuno, scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma! Se avete una storia d’amore felice in corso organizzatevi in modo da riservare al partner più tempo del solito.

Questo è l’oroscopo di oggi, 11 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay