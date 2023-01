“E se vincessi alla lotteria?”: c’è chi sogna e c’è chi canta. Le interviste

Si dice in giro che i soldi non fanno la felicità. Intanto, in un periodo non proprio agevole per via della crisi e del caro-bollette, sono più di 6 milioni i biglietti della lotteria nazionale del 6 gennaio comprati dagli italiani. Segno tangibile che, anche se le possibilità di vincere sono molto remote, c’è ancora chi sogna di diventare ricco.

Perché 5 milioni di euro, anche se qualche proverbio sembrerebbe dire il contrario, la vita la cambiano eccome. Siamo andati a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, e abbiamo chiesto a palermitani e turisti cosa farebbero se il loro biglietto della lotteria risultasse il primo estratto. Le risposte sono state molteplici. C’è chi spenderebbe la vincita tutta in viaggi, chi coprirebbe i debiti e chi realizzerebbe i suoi sogni nel cassetto; ma quasi tutti gli intervistati farebbero beneficenza, evitando di divulgare al mondo che sono loro i fortunati vincitori. Infine, c’è chi spera in ben altre fortune. Le interviste sono state realizzate da Michele Sardo.