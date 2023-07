Lotto: centrato un terno da 315.000 euro ad Agrigento, la quarta vincita più alta dell’anno

La Sicilia è la grande protagonista dell'ultima estrazione

La Sicilia è la grande protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. Ad Agrigento è stata registrata la vincita più alta del concorso del 1 luglio grazie ad un terno (12-38-60) sulla ruota di Genova da 315.000 euro. Si tratta della quarta vincita più alta del 2023. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

A Palermo, sempre grazie ad un terno, sono stati vinti 22.500 euro. Invece a Cefalà Diana, paese della provincia palermitana, un fortunato giocatore ha vinto 14mila euro. Da segnalare anche i due terni identici (9-19-29) sulla ruota Nazionale da 46.250 e 36.500 euro vinti rispettivamente a Polesella, in provincia di Rovigo, e Diano Marina, in provincia di Imola. Il 10eLotto premia invece Atena Lucana, in provincia di Salerno, con un ‘9’ da 50mila euro.