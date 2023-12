Lotto e 10eLotto, estrazione di sabato 9 dicembre: i numeri vincenti

Estrazione del Lotto di sabato 9 dicembre 2023, i numeri vincenti di oggi per tutte le ruote, nazionale e 10eLotto delle 20.

Estrazione del Lottoe del 10eLotto di oggi, sabato 9 dicembre 2023: segui su QdS.it i dettagli e scopri i numeri vincenti per tutte le ruote: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale.

Si ricorda che è possibile giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 di ogni giornata di estrazione.

Estrazione Lotto e 10eLotto di oggi, 9 dicembre 2023: risultati

Si riportano di seguito i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto odierna, ruota per ruota:

Bari: 24, 56, 80, 17, 46

Cagliari: 89, 33, 9, 43, 21

Firenze: 24, 49, 42, 20, 3

Genova: 19, 9, 17, 84, 71

Milano: 41, 78, 22, 3, 37

Napoli: 83, 71, 68, 57, 62

Palermo: 14, 75, 13, 68, 76

Roma: 53, 25, 32, 20, 16

Torino: 36, 25, 46, 27, 6

Venezia: 49, 59, 65, 63, 24

Nazionale: 88, 64, 85, 3, 12

Non c’è solo l’estrazione del Lotto: ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto di sabato 9 dicembre 2023:

9, 14, 17, 19, 24, 25, 33, 36, 41, 42, 49, 53, 56, 59, 71, 75, 78, 80, 83, 89

Numero Oro: 24

Doppio Oro: 24, 56

Extra: 3, 13, 20, 21, 22, 27, 32, 37, 43, 46, 57, 63, 65, 68, 84

Gong: 88

Ritardatari e controlli

Si ricorda di controllare sempre i numeri vincenti anche sul sito Lottomatica: qui è possibile anche controllare le estrazioni del Lotto precedenti e verificare eventuali vincite, ma anche accedere alle statistiche con tutti i numeri ritardatari per ciascuna ruota.

Cosa sono i ritardatari? Semplice, i numeri che non si vedono in ciascuna ruota da un bel po’ di tempo e che quindi i giocatori si aspettano di veder uscire al più presto.

Si ricorda di giocare con consapevolezza.

Come funziona il gioco

Il gioco del Lotto prevede l’estrazione di 5 numerivincenti, compresi tra 1 e 90, in 10 ruote più la nazionale. Il giocatore può decidere di giocare da 1 a 10 numeri per schedina pronosticando l’uscita di un numero (estratto) o aspirando a un ambo (2 numeri), un terno (3 numeri), una quaterna (4 numeri) o una cinquina (5 numeri). Le vincite, naturalmente, dipendono dal tipo di giocata e anche dalla cifra spesa, che può variare da pochi centesimi a diversi euro.

Le estrazioni si svolgono, a partire dalle ore 20, il martedì, il giovedì, il venerdì (per l’Emilia Romagna fino a dicembre 2023) e il sabato. Su QdS.it puoi seguire anche le estrazioni di Superenalotto e Million Day.

