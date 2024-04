Louis Vuitton assume in Sicilia: l’offerta di lavoro per lo store di Taormina

Opportunità lavorativa nel mondo della moda e della vendita in vista dell'apertura stagionale del negozio di Taormina.

Nuova opportunità di lavoro in Sicilia: per l’apertura stagionale della Boutique di Louis Vuitton a Taormina, l’azienda è alla ricerca di Client Advisors stagionali da inserire nel team.

Ecco i dettagli dell’offerta e come fare domanda.

Lavoro con Louis Vuitton a Taormina, l’offerta

Il Client Advisor, come specifica lo stesso sito, è un “ambasciatore del marchio”, che si occupa di:

Raggiungere gli obiettivi individuali e di squadra essendo responsabile dei risultati di vendita;

Accogliere ogni cliente e fornire la migliore Client experience;

Supportare i clienti nell’acquisto di tutti i prodotti Louis Vuitton;

Sviluppare con i clienti relazioni a lungo termine, sfruttando i diversi strumenti di clientelling, al fine di promuovere la fedeltà al brand;

Dare il massimo nel lavoro di squadra e partecipare a tutte le attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali della boutique:

Imparare a padroneggiare il Brand e conoscerlo a fondo;

Rispettare gli standard del marchio Louis Vuitton in termini di cura e di comportamento;

Seguire le politiche e le procedure della società.

Requisiti

Il candidato ideale per l’offerta di lavoro di Louis Vuitton a Taormina ha i seguenti requisiti:

Spiccate abilità di clienteling

Curiosità, Empatia, Agilità, Commercial Mindset

Passione per il Brand Louis Vuitton

Ottime capacità relazionali e di teamworking

Flessibilità e problem solving

Disponibilità nei fine settimana

Inglese fluente

La conoscenza di altre lingue sarà considerata un plus

Esperienza pregressa nel Retail

Servono, inoltre, residenza a Taormina o nei Comuni limitrofi e disponibilità per tutta la stagione (da maggio a novembre).

Come fare domanda

Per presentare domanda, basta accedere alla sezione “Career” del sito di Louis Vuitton, https://jobs.louisvuitton.com/, individuare l’offerta di proprio interesse e cliccare sul pulsante “Apply”. Si può anche attivare un alert per ricevere le offerte di lavoro dell’azienda direttamente via email.

L’azienda Louis Vuitton

Louis Vuitton è un’azienda francese specializzata in accessori moda e pelletteria: si tratta di un brand di lusso, operativo in 50 Paesi nel mondo. Possiede quasi 460 negozi, di cui 27 in Italia, e ha un fatturato di circa 14 miliardi di euro (dati dell’anno 2020).

