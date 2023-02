Lukoil, Schifani “Nuovi acquirenti ritenuti affidabili”

"Mi sembrano persone affidabili, perché sono stati ritenuti tali sia dal ministero che dal venditore", ha detto il presidente della Regione

“Ho incontrato i nuovi acquirenti di Lukoil, sono stati molto prudenti: l’acquisto si perfezionerà nel momento in cui avranno fatto la due diligence, e avranno ottenuto le volture. Mi sembrano persone affidabili, perché sono stati ritenuti tali sia dal ministero che da venditore. Con il ministro Urso abbiamo seguito questa vicenda”. Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani che ha poi affrontato la questione del depuratore al servizio della zona industriale di Priolo.

Il governatore: “Lavoreremo di concerto con il governo”

“Adesso – aggiunge- attendiamo un secondo Dpcm che di concerto con gli altri ministeri si parlerà di attuazione delle regole. Ci saranno 36 mesi per fare in modo che il depuratore venga messa a norme. Lavoreremo di concerto con il governo. Siamo estremamente soddisfatti – conclude- di come sia stato affrontato il problema”.