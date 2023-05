“L’uomo che fa le pulizie abbassa l’eros”: è bufera su Laura Chiatti

Raffica di polemiche e critiche sul web nei confronti di Laura Chiatti dopo le parole rilasciate dall'attrice nel corso di "Domenica in"

Scoppia la polemica per le dichiarazioni di Laura Chiatti a “Domenica In”.

L’attrice, infatti, durante la chiacchierata con Mara Venier, aveva parlato dell’organizzazione dei ruoli in famiglia: da qui l’origine del putiferio social.

“Non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere – le parole di Laura Chiatti – Mi abbassa l’eros, me lo uccide… io cucino e tutto il resto, sono all’antica in questo senso con certi ruoli”. E il marito Marco Bocci ha confessato: “Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo”.

Pioggia di critiche sui social

Le sue frasi, come anticipato, hanno suscitato numerose critiche sui social: “La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo”, “Vergognati, è più sexy un uomo che sa cucinare”, “Laura Chiatti a Domenica in: ‘L’uomo che lava i piatti uccide l’eros. Ma anche i batteri grazie all’innovativa formula gel”. Plauso, invece, dall’ex senatore leghista Simone Pillon: “92 minuti di applausi. E stima sconfinata”.

La replica di Laura Chiatti su Instagram

Laura Chiatti ha poi replicato su Instagram: “Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica, ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono, mi sento di esporre il mio pensiero, seguendo il principio di libertà che ho sempre coerentemente dichiarato essere per me, un qualcosa per cui vale veramente la pena lottare. Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza. Mi rincresce che le numerose e gloriose battaglie per la parità dei diritti tra uomini e donne e sulla libertà di pensiero si infrangono miseramente sull’attacco qualunquista ad un pensiero di una donna. È proprio vero che nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è…nel traffico. Ah dimenticavo, stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che…”.