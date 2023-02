Lutto a Taormina, è morto Italo Mennella: storico presidente Associazione Albergatori

Figura legata al turismo molto conosciuta e apprezzata in tutto il territorio, protagonista in prima linea dell’industria dell’ospitalità della città

Taormina a lutto per la morte di Italo Mennella, storico presidente dell’Associazione Albergatori del comune siciliano ed ex assessore al Turismo (dal 2008 al 2013), scomparso oggi.

Ex assessore comunale al Turismo di Taormina

Figura legata al turismo molto conosciuta e apprezzata in tutto il territorio di Taormina, protagonista in prima linea dell’industria dell’ospitalità della città, dal 2008 al 2020 è stato presidente dell’Associazione Albergatori Taormina e anche presidente dell’EBRTS, Ente Bilaterale Regionale per il Turismo.

Numerosi messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore si stanno moltiplicando sui social. Il presidente dell’Associazione Albergatori Taormina, Gerardo Schuler, lo ricorda così’ “Un grande cuore, affettuoso, leale, onesto, innovativo, un leone che nelle sue battaglie ci credeva per missione”. “Italo, vedrai che sarai di nuovo il guerriero di sempre, là insieme agli altri amici che ci hanno lasciato. Grazie perché hai creduto in me”, è il pensiero della scrittrice e blogger Lisa Bechis. “E’ stato un esempio per tutti. Uomo leale e onesto, imprenditore serio vecchio stampo. Esemplare presidente nel portare avanti i giusti interessi della propria categoria a costo di inimicarsi le amministrazioni o i politici. Mi ha insegnato molte cose e sarò sempre riconoscente a un caro amico che prego riposi in pace. Condoglianze alla Sua famiglia”, scrive Nico Torrisi, presidente Federalberghi Sicilia.