Lutto a Uomini e Donne: è morta Paola D’Andrea

Lutto nel programma condotto da Maria De Filippi: nelle scorse ore è scomparsa la storica opinionista Paola D'Andrea

Lutto nella redazione di Uomini e Donne.

E’ morta nelle scorse ore Paola D’Andrea, ex opinionista del programma di canale 5 condotto da Maria De Fiippi.

A dare l’annuncio è stata Rosa Chiarelli, altro volto noto di UeD, che ha omaggiato la donna attraverso un post su Instagram.

“Ciao amica mia” ha scritto Rosa Chiarelli come didascalia al suo post Instagram, condividendo uno scatto in compagnia di Paola D’Andrea mentre entrambe erano a bordo di un’auto.

Le cause della morte di Paola D’Andrea

Al momento, non si conosce con esattezza la causa del decesso dell’opinionista, anche se Rosa Chiarelli parla di “un brutto male” ad una follower che aveva posto la domanda.

Né la redazione del programma né Maria De Filippi, essendo la notizia ancora fresca, si sono espressi sul tragico evento.

Da capire, a questo punto, se e come lo show renderà omaggio alla donna in qualche modo, magari con un messaggio in una delle prossime puntate che verranno registrate in questi giorni.