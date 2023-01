Lutto nella fotografia, morto fotoreporter Clemente Cucuccio: “Una maestro di vita”

Clemente Cucuccio e i suoi scatti dell'Acese hanno fatto il giro del mondo e reso nota la Sicilia a livello internazionale.

Lutto nel mondo della fotografia siciliana: è morto il noto fotoreporter Clemente Cucuccio, che viveva e operava ad Acireale e i cui scatti dell’Acese hanno fatto il giro del mondo.

Anche l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del noto fotografo. Nel corso della sua vita, Cucuccio ha pubblicato diversi libri fotografici, come la monografia su Giuseppe Sciuti e altri testi sull’arte ad Acireale (soprattutto sul barocco acese). In più, aveva anche una grande passione per l’opera dei pupi e aveva perfino realizzato una ricerca di testi inediti accompagnata da storiche fotografie che raccontano del teatro dei pupi in Acireale di Emanuele Macrì. Infine, altro grande amore del fotoreporter era l’Etna: sul vulcano, infatti, ha realizzato diversi servizi fotografici finiti sulle pagine di noti settimanali e programmi televisivi sia italiani che esteri.

“Il sindaco, ing. Stefano Alì, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, e i consiglieri comunali esprimono sentimenti di cordoglio ai familiari per la scomparsa di Menti Cucuccio, autentico riferimento nel mondo della fotografia a tutti i livelli, morto all’alba di stamani, all’età di 85 anni, compiuto il 16 gennaio scorso. A breve verranno resi noti data, ora e luogo dei funerali”, si legge nel profilo Facebook del Comune di Acireale.

“Per me e non solo – ha dichiarato il suo allievo principale, Marcello Trovato – è stato un maestro, anche di vita. Il suo ricordo mi accompagnerà sempre sul fronte professionale. Io e tutti i Suoi innumerevoli amici oggi ci sentiamo come un esercito che ha perso il proprio condottiero”.

Fonte immagine: Facebook – Comune di Acireale