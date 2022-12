Lutto ad Ortigia: è morto Lorenzo Mascali, figlio del fondatore della storica libreria "Casa del Libro Rosario Mascali"

Lutto sull’isola di Ortigia. E’ venuto a mancare infatti Lorenzo Mascali, figlio di Rosario Mascali, fondatore della storica libreria “Casa del Libro Rosario Mascali”.

Nata nel 1930, nel cuore di Ortigia in via Maestranza 20/22, inizialmente come Deposito delle Pubblicazioni di Stato, la “Casa del Libro” divenne poi casa editrice a partire dal 1965.

Salvatore Quasimodo, Leonardo Sciascia, Elio Vittorini, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Pierpaolo Pasolini: questi soltanto alcuni dei nomi illustri che la frequentarono facendola diventare negli anni un riferimento culturale per l’intera comunità di Siracusa.

Nel 2018, come bene culturale immateriale, protetto dalla Regione Siciliana, con legge regionale n.80/77 e decreto legislativo n. 42/2004 venne riconosciuta ufficialmente come libreria storica.

” I libri sono oggetti del cuore — aveva detto Lorenzo Mascali in una intervista a Repubblica di qualche anno fa — e frequentare una libreria è una condivisione e un arricchimento: qui si discuteva di letteratura, si litigava, nascevano grandi amicizie“.

Il Sindaco di Siracusa: “Il sorriso di Lorenzo Mascali ci mancherà”

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha voluto ricordare con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook l’erede di Rosario Mascali.

“Mancherà in Via Maestranza il sorriso accogliente e caloroso di Lorenzo Mascali. Una vita dedicata ai libri e ai loro lettori, un punto di riferimento per Siracusa. Condoglianze e vicinanza alla famiglia”.