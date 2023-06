Lutto nel calcio: incidente mortale con lo scooter per un giocatore del Livorno

L'amico a bordo del mezzo versa in gravissime condizioni.

Livorno sotto choc: per Anwar Megbli, giovane calciatore del club toscano di 18 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale dopo una serata trascorsa in discoteca, è stata dichiarata la morte cerebrale. Il giovane era in viaggio con un amico a bordo di uno scooter, quando una macchina li ha tamponati facendoli sbalzare dalla sella. Troppo violento l’impatto con l’asfalto, a causa del quale gravi sono state le ferite riportate.

Positivo all’alcol test

E se il calciatore dei granata ha avuto la peggio, l’altro giovane versa comunque in condizioni gravissime. Secondo quanto riporta il Tirreno, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’automobilista che ha provocato l’incidente è risultato positivo all’alcol test.