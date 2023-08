Lutto nell’Agrigentino, 58enne muore dopo brutta malattia. Il sindaco: “Annullati gli eventi”

La comunità della piccola località agrigentina è in lutto per la scomparsa di Angelo Cutaia: "Giorno triste".

Sono ore di dolore e commozione a Comitini, piccolo Comune in provincia di Agrigento, per la morte prematura di Angelo Cutaia, 58enne collaboratore scolastico e fotografo, sopraggiunta a causa di una brutta malattia.

Ad annunciare la triste notizia alla cittadinanza è stato il sindaco della località agrigentina, Luigi Nigrelli, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Lo stesso primo cittadino ha annullato per oggi e domani tutti gli eventi in programma in paese.

Il sindaco: “Vicini alla famiglia”

“Tutti gli eventi previsti per giorno 18 e 19 c.m. sono stati annullati a causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità”, scrive Nigrelli.

“In questo giorno così triste ci stringiamo alla famiglia di Angelo Cutaia e condividiamo questo dolore. Ricorderemo per sempre la sua gentilezza, la sua grande forza e l’amore per la sua Comitini”.

“Esprimiamo le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto”, conclude Nigrelli.