Lutto nel giornalismo a Trapani, morto Wolly Cammareri: ecco chi era

Ex direttore di Telesud, aveva 69 anni ed era un volto noto in città e provincia. Le sue condizioni di salute, già precarie, si erano aggravate, è deceduto la scorsa notte

La scorsa notte è morto Wolly Cammareri. Tra i volti più noti a Trapani e provincia, aveva 69 anni. Salvatore Cammareri, così all’anagrafe, è deceduto per complicazioni delle sue condizioni di salute, che si erano aggravate per colpa del diabete, tanto che gli era stata amputata una gamba due mesi fa.

I suoi esordi alla fine degli anni ’70 in radio poi tante esperienze giornalistiche, la televisione, e Telesud di cui è stato anche direttore. Ma il nome di Wolly Cammareri è legato sopratutto ai Misteri di Trapani che ha raccontato per tanti anni.

Nelle ultime settimana non aveva nascosto il suo stato di salute, ma aveva anche manifestato forza e ottimismo. Su Facebook, lo scorso 25 ottobre aveva scritto: “A Palermo ho lasciato una gamba oggi a Milano nuovo ricovero spero non lasciare niente”. Al suo ritorno da Milano un altro post: “Tornato da Milano, tutto ok grazie al professore Ferraresi. Ha riattivato la circolazione del braccio, rischiavo amputazione”.