Lutto nella politica siciliana, morto Filippo Monforte: è stato sindaco di Mascali

Dolore per la scomparsa di un uomo simbolo della politica di Mascali: i funerali il 9 giugno.

Lutto a Mascali per la morte di Filippo Monforte, ex sindaco del Comune del capoluogo etneo, avvenuta nella notte tra il 6 il 7 giugno.

Aveva 79 anni.

Morto Filippo Monforte, dolore nella “sua” Mascali

Monforte, in passato, era stato direttore dei trasporti alla Provincia Regionale di Catania e sindaco della sua città, Mascali, per ben due volte: la prima negli anni Ottanta, la seconda nel 2013. I funerali si svolgeranno nella giornata di domani, venerdì 9 giugno, nella Chiesa Madre di San Leonardo Abate.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per l’ex politico, noto per la sua lunga militanza nella Democrazia Cristiana. L’amico Elio, per esempio, scrive su Facebook: “Giornata triste per me e molti altri amici che gli volevamo bene come un fratello, amico di tantissime battaglie.Non sapeva mai dirmi di no, mi veniva sempre dietro alle pazzie politiche. FILIPPO MONFORTE, direttore dei trasporti alla Provincia Regionale di Catania, in tanti ti piangiamo per la tua dipartita, sei stato artefice di tanti progetti che ti appartengono e hai dato da sfamare a molte famiglie. Caro Filippo, resterai sempre nel mio cuore. Continueremo a camminare sugli stessi passi e respirare la stessa aria anche se su dimensioni diverse”.

Fonte immagine: Facebook – Massimo d’Angelo