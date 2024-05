Lutto nella musica, addio al siciliano Dj Franchino: “Una pagina di storia delle discoteche”

Lo storico vocalist era noto in tutta Italia e perfino all'estero. Era originario del Messinese.

Lutto nel mondo della musica siciliana e italiana: è morto Dj Franchino, storico vocalist originario di Caronia (ME) e conosciuto in tutta Italia e all’estero.

Aveva 71 anni.

Morto Dj Franchino: chi era e carriera

Si chiamava Francesco Principato ed era originario di Caronia, in Sicilia. Dj Francesco si è trasferito da giovane in Toscana e già nel 1970 ha esordito come DJ e speaker di disco-music sulla console del Seven Eleven a Montelupo Fiorentino.

Dopo aver aperto una boutique per parrucchiere sull’Isola d’Elba, ha continuato a lavorare come DJ a Marciana Marina, nella discoteca Capo Nord. In anni importanti per la storia della musica elettronica – in particolare della progressive trance italiana – Franchino aggiunge oltre alle performance live la produzione di dischi. L’11 marzo 2022 ha pubblicato il suo ultimo album: C’era una volta.

Il cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio che ricordano l’attività e la passione per la musica di Dj Franchino, al secolo Francesco Principato. L’amico Biagio, per esempio, scrive: “È scomparso uno dei più grandi, se non il più grande dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e all’estero. Franchino! Solo chi è cresciuto con questa musica, e nei momenti tristi attraverso queste melodie si dava la forza per andare avanti, può capire il dolore. La magia lo ha portato via, sopra le nuvole… Sei nei cuori di chi ha vissuto l’adolescenza sognando con le tue performance! Con te la musica elettronica non era più musica…rimani una pagina di storia per le discoteche italiane”.

“Grazie maestro, per la tua magia”, scrivono in tanti che sono cresciuti proprio con la musica che dj Franchino faceva risuonare in tutte le discoteche.

