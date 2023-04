Lutto nella musica, morto Harry Belafonte

Harry Belafonte portò alla ribalta la musica caraibica negli anni 50 e divenne un simbolo del movimento per i diritti civili: fu il primo a vendere più di un milione di copie

Lutto nel mondo della musica. E’ scomparso Harry Belafonte, artista che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop ma anche le barriere della razza, diventando un simbolo nel movimento per i diritti civili. Belafonte è morto nella sua casa dell’Upper West Side di Manhattan: aveva 96 anni.

Belafonte fu il primo artista a sfondare il muro del milione di copie vendute

Nato a Harlem da genitori giamaicani, portò alla ribalta la musica caraibica con canzoni come Day-O (The Banana Boat Song) e Jamaica Farewell. Con il suo album Calypso, che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista a vendere più di un milione di copie.

Il suo portavoce Ken Sunshine ha detto al New York Times che la causa della morte è stata insufficienza cardiaca.