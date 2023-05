Macabro ritrovamento in ferrovia: uomo di mezza età investito da treno

A dare l'allarme è stato lo stesso macchinista intorno alle 9:45 di oggi, domenica 21 maggio.

Giallo a Roma, dove il corpo di un uomo è stato investito da un treno in un’area di rimessa autolavaggio della stazione Ostiense di Roma in piazzale dei Partigiani. L’uomo, sembra di mezza età, era sui binari e, secondo quanto si apprende, per il macchinista è stato impossibile evitare l’investimento.

Si valutano diverse piste

A dare l’allarme è stato lo stesso macchinista intorno alle 9:45 di oggi, domenica 21 maggio. Il corpo del malcapitato era in posizione supina sui binari e senza documenti. Si penda potrebbe essere morto in precedenza. Sul posto la polizia per gli accertamenti e per risalire all’identità della vittima.