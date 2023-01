Madre e figlia trovate morte in appartamento: 83enne era mummificata

Tragedia in un quartiere di Roma: madre e figlia, 83 e 54 anni, sono state trovate senza vita all'interno del loro appartamento

Tragedia a Roma.

Madre e figlia, rispettivamente di 83 e 54 anni, sono state trovate morte nel loro appartamento in zona Primavalle.

A chiamare la Polizia è stato il figlio, che da tempo non aveva avuto più notizie della madre e della sorella.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia e i sanitari del 118 si sono trovati di fronte una scena raccapricciante, con il corpo dell’83enne mummificato e probabilmente senza vita già da un mese.

La figlia, invece, sembrerebbe essere deceduta 5 giorni fa: sui entrambi i cadaveri è stata disposta l’autopsia.

Casa in stato di abbandono: inquirenti non escludono alcun ipotesi

La casa è stata trovata in stato di abbandono. Gli agenti che si occupano del caso al momento non escludono alcuna ipotesi.

“Le condizioni dell’appartamento raccontano una vita comune: non ci sono apparentemente i segni di disordini provocati da furti o rapine – riferisce il “Messaggero” – La porta era chiusa e non risulterebbero da una prima verifica segni di effrazione. Pur tuttavia sono stati trovati degli indumenti maschili che lascerebbero ritenere possibile come ci abbia recentemente vissuto un uomo”.