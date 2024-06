Maggio 2024 è il mese più caldo di sempre: “Situazione allarmante”

A maggio di quest'anno, la temperatura media a livello globale è stata stimata intorno ai 15,91 gradi, con un +0,65 gradi sopra la media

Come reso noto da Copernicus, il maggio appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato al livello globale. Annuncio che fa da collante agli altri precedenti: il servizio meteo della Ue, infatti, ha rilevato questo dato per la 12esima volta consecutiva.

A maggio di quest’anno, la temperatura media a livello globale è stata stimata intorno ai 15,91 gradi, con un +0,65 gradi sopra la media del maggio indicato come riferimento, ovvero 1991-2020. Inoltre, questo mese ha offerto anche 0,19 gradi sopra il record precedente del maggio del 2020.

Copernicus e riscaldamento globale, le parole di Burgess

“Il clima continua ad allarmarci – assicurano le parole Samantha Burgess, direttrice del servizio Cambiamento climatico di Copernicus. “Gli ultimi 12 mesi hanno battuto record come mai prima, primariamente a causa delle nostre emissioni di gas serra, e poi di una spinta aggiuntiva da El Nino nel Pacifico tropicale”. “Finché non raggiungeremo le zero emissioni globali nette – ha spiegato Burgess -, il clima continuerà a riscaldarsi, continuerà a battere record, e continuerà a produrre eventi atmosferici ancora più estremi. Se scegliamo di continuare ad aggiungere gas serra all’atmosfera, il 2023 – 2024 ci sembrerà presto un anno fresco, come oggi ci sembra il 2015 – 2016″.