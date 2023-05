“Maggio in…forma”, presentata edizione 2023: campagna itinerante grazie all’Autobus della Prevenzione

Le organizzatrici Raffaella Tregua e Francesca Catalano presentano le novità l'edizione 2023 della campagna contro il tumore al seno, compreso l'Autobus della Prevenzione.

“Quella che presentiamo oggi è l’ottava edizione di Maggio in…forma, una manifestazione consolidata di grande valenza che pone al centro del dibattito sociale l’importante tema della prevenzione del tumore al seno”: con queste parole Raffaella Tregua ha dato il via alla Campagna di prevenzione e informazione del tumore al seno, organizzata da ANDOS Comitato Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua con il patrocinio del Comune di Catania.

Le due organizzatrici di “Maggio in…forma”, Francesca Catalano e Raffaella Tregua, hanno presentato il programma dell’edizione 2023 della Manifestazione in occasione della conferenza stampa che si è svolta oggi nella sede del Quotidiano di Sicilia.

Maggio informa 2023 – Raffaella Tregua e Francesca Catalano

L’Autobus della Prevenzione di Maggio in…forma

Presentazione ottava edizione di Maggio in…forma. In foto F. Ciarratano, E. Di Blasi, R. Tregua, F. Catalano, Don P. Galvano, M. Lanza.

Maggio in…forma 2023: “Salvate 50 giovani in 8 anni”

“Nel corso di questi anni ci siamo sostituite al Sistema pubblico sanitario che, in tema di prevenzione del tumore al seno, non è ancora al passo con i tempi”, ha aggiunto Raffaella Tregua, evidenziando come l’età dell’incidenza delle malattie tumorali al seno si sia abbassata fino a interessare le quarantenni, mentre la soglia della prevenzione gratuita pubblica interessi ancora solo le over 50 con cadenza biennale.

“Abbiamo offerto in questi otto anni 2000 mammografie e salvato la vita di 50 giovani donne, incoraggiate a fare prevenzione, e quest’anno omaggeremo ulteriori 400 screening. Grazie alla collaborazione avviata con AMTS, che ha messo a disposizione di ‘Maggio in…forma’ l’Autobus della Prevenzione – ha concluso la vicepresidente della Fondazione Tregua – potremo raggiungere le donne che vivono nelle zone periferiche della Città”.

L’importanza della prevenzione

A parlare di prevenzione è la dottoressa Francesca Catalano, presidente ANDOS, che nel corso degli ultimi venti anni ha intrapreso con il comitato catanese importanti iniziative a favore delle donne, che già hanno incontrato la malattia e di coloro che hanno scelto di prevenirla.

“In questi anni di ‘Maggio in…forma’ – ha detto Francesca Catalano- abbiamo trovato tumori molto piccoli, di pochi centimetri o millimetri, e questo ci ha permesso di trattarli in tempo e offrire alle donne l’opportunità di guarire. Oggi ci sono tante armi da poter utilizzare contro il carcinoma al seno – ha aggiunto la presidente ANDOS – basti pensare che ogni anno ci sono 35 nuove molecole che vengono utilizzate per aggredire il tumore. Il più pericoloso in assoluto è il cosiddetto triplo negativo, che affiora a seguito di un esame istologico, e che fino a pochi anni fa era quasi incurabile, mentre oggi può essere cronicizzato grazie proprio ad alcune molecole e alle innovazioni scientifiche”.

Maggio in…forma, il programma

L’edizione 2023 presenta un programma ricco di iniziative e di partnership con associazioni e aziende siciliane che hanno unito le forze per diffondere tra le giovani donne l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Tra le novità di quest’anno l’importante collaborazione avviata con AMTS che ha destinato alla Manifestazione l’utilizzo di uno degli Autobus storici, che rivivono grazie ad iniziative sociali ed eventi culturali itineranti per la Città di Catania.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti di AMTS, Francesca Pettinato, Giuseppe Nicotra e Antonio Iacona, che nel portare i saluti del Presidente Giacomo Bellavia, hanno ribadito quanto abbia fortemente voluto sostenere questa edizione di “Maggio in…forma”.

L’Autobus della Prevenzione: le tappe

L’Autobus della Prevenzione farà sosta giovedì 18 maggio alla Locanda del Samaritano della Caritas Diocesana di Catania e all’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al Villaggio Sant’Agata per offrire alle mamme degli studenti dell’Istituto e agli ospiti della Locanda le visite senologiche e gli screening.

Partecipe alla presentazione di “Maggio in…forma”, per augurare buon lavoro alle due organizzatrici, anche Don Piero Galvano direttore della Caritas Diocesana di Catania, con cui la Fondazione Tregua collabora ormai da anni.

A rappresentare le due tappe importanti che effettuerà l’Autobus della Prevenzione, Francesca Ciarratano, che ha portato i saluti di Padre Mario Sirica direttore della Locanda del Samaritano, e la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo Pestalozzi, Elena di Blasi, accompagnata dalla referente alla salute Nelly Di Dio. In entrambe le strutture sarà possibile offrire una visita senologica che sarà effettuata sul posto dai medici volontari dell’ANDOS e sarà data alle donne la possibilità di prenotare lo screening mammografico. “Nel nostro Istituto abbiamo tante giovani mamme degli studenti – ha detto la professoressa Di Blasi – che per motivi economici non possono fare prevenzione e reputo che sia indispensabile per loro avere l’opportunità in loco di effettuare i controlli preventivi”.

È confermato, anche quest’anno il consueto appuntamento in piazza Stesicoro, che si terrà nella mattinata del 20 maggio, in cui tutte le donne di età compresa fra 40-49 anni potranno prenotare gli screening mammografici gratuiti. Le prime 100 donne riceveranno in omaggio anche l’album da disegno per bambini dal titolo “Coloriamo le Emozioni”, ispirato al libro “Emozioni sull’Isola di Amore”, illustrato da Fabrizio Zubani, edito da Adnav Edizioni e omaggiato dalla Memoriosa SaS di Pandoli Caterina.

Gli esami saranno effettuati a partire da fine maggio nella sede Andos di Catania in via Odorico da Pordenone 5.

