“Make in South”, al via a Catania il festival sull’impatto sociale: il programma

Dal 19 al 22 giugno, Make in South mira ad essere un laboratorio di idee e progetti pronti per generare nuove opportunità sul territorio.

Catania come centro propulsivo di un Sud Italia votato all’innovazione, allo sviluppo e alla valorizzazione delle proprie eccellenze culturali. Da due anni a questa parte, quello che sembrava un sogno difficilmente realizzabile si è trasformato in una solida realtà. Make in South, infatti, è qualcosa di più di un festival che ciclicamente anima la città etnea: è un ponte per il futuro, in cui aziende, startup, istituzioni e talenti emergenti possono trovare occasione di confronto e dialogo.

E anche quest’estate il festival promosso dall’impact community hub Isola Catania, che festeggia il secondo anniversario dall’apertura, nato con lo scopo di generare opportunità per i giovani siciliani, non farà eccezione. Dal 19 al 22 giugno, tra arte, innovazione e sostenibilità, la summer edition 2023 – nono appuntamento dalla nascita del festival nel 2021 – mira ad essere un laboratorio di idee e progetti pronti per generare nuove opportunità sul territorio. Make in South è possibile grazie al supporto degli sponsor Manpower Group e Unicredit e si svolgerà nei locali di Isola, siti all’interno dello storico Palazzo Biscari.

Il programma

Si parte, dal 19 al 21 giugno, con StudioVisit@Isola: un format sperimentale, una tre giorni dedicata interamente all’arte e al confronto tra artisti e operatori culturali. Protagonisti dell’evento saranno Barbara Cammarata, Michele Spadaro e Sasha Vinci, accomunati da un’attenta ricerca sul tema della coesistenza e del rapporto tra esseri viventi, umani e non umani, e natura. Per l’occasione, nella sede di Isola verrà allestito uno studio d’artista, uno spazio franco nel quale non soltanto i linguaggi dei tre protagonisti troveranno una sintesi pur nelle loro reciproche differenze, ma dove

curatori, galleristi, collezionisti e direttori di musei e fondazioni, studenti e imprenditori si ritroveranno a fare sinergia per tratteggiare una nuova immagine della Sicilia contemporanea.

Sempre lunedì 19, alle ore 10:00, spazio alla finale dell’Innovation Bootcamp di Open italy: il percorso di formazione per Junior Innovation Consultant, realizzato insieme alle grandi aziende e le start-up del network ELIS, vedrà confrontarsi i ragazzi che nel corso degli ultimi mesi hanno elaborato dei progetti di innovazione collaborativa.

L’ultimo evento della giornata inaugurale, alle ore 19:00, prevedrà il ritorno di un fortunato format che ha esordito la scorsa primavera: Pitch, Match, Deal! #2, un momento pensato per mettere in connessione idee, startup e PMI con advisor, imprenditori e investitori. Protagonista dell’incontro Francesco Marino, CEO di Cosmico, il quale dialogherà con Armando Palma, presidente di Arcadia Holding.

Martedì 20 giugno, Make In South sarà dedicato al World Refugee Day delle Nazioni Unite. Gli eventi della giornata, infatti, sono stati inseriti nell’agenda ufficiale di UNHCR Italia. Durante la mattinata si svolgerà un workshop sull’inclusione socio-lavorativa dei rifugiati in Sicilia e una tavola rotonda rivolta agli operatori del settore umanitario. Alle ore 18:00 si svolgerà invece il talk “Hope away from home – opportunità per una Sicilia inclusiva” durante il quale UNHCR, UNICEF, Save The Children, Junior Achievement e l’Università degli studi di Catania presenteranno le proprie iniziative per la promozione dell’inclusione sul Territorio.

Le attività di mercoledì 21 si apriranno, alle ore 16:30, all’insegna della danza contemporanea con Icaro, una performance solista pensata per spazi teatrali e non convenzionali all’aperto e prodotta da ocram dance movement con il sostegno di Scenica Festival e la collaborazione di Scenario Pubblico Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza. Una variazione del celebre mito greco – e poi ovidiano – che fa proprie le atmosfere oniriche di Matisse e che si propone di offrire allo spettatore una riflessione profonda sui temi della libertà e del desiderio.

A seguire, alle ore 18:00, sarà la volta di Fatal Attraction, un evento co-organizzato da Isola e Fondazione Oelle Mediterraneo Antico ETS. Le opere di Barbara Cammarata, Michele Spadaro, Sasha Vinci esposte in occasione di Fatal Attraction sono state selezionate da Gianluca Collica. Un momento di dibattito pensato come ideale conclusione della tre giorni dedicata all’arte e un’occasione di confronto sullo status quo dell’arte contemporanea in Sicilia, dalla promozione delle personalità che la producono alla collaborazione tra i soggetti – enti ed organizzazioni – che ne costituiscono il sistema distributivo e promozionale.

Relatori del dibattito saranno Renato Alpegiani, collezionista; Barbara Cammarata, visual artist; Giacinto Di Pietrantonio, critico e curatore; Tania Gianesin, co-fondatrice e membro del board Moleskine Foundation; Francesca Guerisoli, direttrice artistica del MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone; Stefano Raimondi, direttore artistico di ArtVerona; Maria

Rosa Sossai, responsabile scientifica Dipartimento Progetti Partecipativi Museo Civico di Castelbuono (PA); Michele Spadaro, sound artist; Sasha Vinci, artist. A moderare sarà Cesare Biasini Selvaggi, direttore editoriale di Exibart.

La giornata conclusiva di giovedì 22 si aprirà alle ore 11:00 con il lancio del progetto “Coalizione per le competenze e il lavoro a Catania”, un incontro in cui aziende, associazioni, istituzioni ed enti quali l’Università di Catania, si riuniranno a dialogare sulle complessità del mercato del lavoro, che ad oggi, anche per via di una asimmetria informativa, fatica a trovare un equilibrio tra domanda e offerta.

I lavori proseguiranno, dalle ore 15:00, con Learn, Work, Enjoy!#2: un percorso formativo gratuito organizzato da Opinno Italy, in collaborazione con Amazon AWS, rivolto a coloro che vogliono intraprendere un percorso professionale nell’ambito del digitale e della IT, conseguendo la certificazione gratuita di AWS Cloud Practitioner. Un’opportunità imperdibile, specie se si considera che questo non sarà che l’antipasto di un progetto ben più ampio, fissato per settembre 2023. All’orizzonte, infatti, ci sono ben 400 le ore di formazione in esclusiva per i NEET siciliani, in cerca di una svolta decisa per la loro carriera, per le quali Amazon AWS offrirà numerose borse di studio. Coloro che prenderanno parte all’evento di giugno, dunque, potranno avvantaggiarsi di conoscenze che potranno tornare decisamente utili per la selezione del corso principale autunnale.

Make in South summer edition 2023 conoscerà poi la sua conclusione in serata. Alle ore 21:00 spazio al Community’s Pre-Drink, nel quale avverrà la premiazione della challenge AWorld, e al momento musicale Mediterranea, durante si esibiranno i Katadeo e il DJ Luca Distefano.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione agli eventi e ai corsi, è possibile consultare il sito https://www.makeinsouth.org/.

