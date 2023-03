Malato di tumore, gli avevano dato un mese di vita: dopo 10 anni di lotta, addio al catanese Andrea Spinelli

Una storia emozionante quella di Andrea Spinelli, morto quest'oggi a Pordenone dopo aver lottato come un leone contro il cancro

Il guerriero, alla fine, ha dovuto deporre la spada e alzare bandiera bianca.

Ma lo ha fatto con onore e dignità, come un supereroe.

Andrea Spinelli, catanese di origine, è morto quest’oggi a 50 anni all’Hospice del Cro di Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trovava ricoverato da circa un mese.

A “Spino”, cresciuto in Friuli, era stato diagnosticato 10 anni fa un terribile tumore al pancreas, talmente grave che i medici avevano pronosticato per lui massimo 20 giorni di vita.

La lunga battaglia contro il cancro attraversando l’Europa a piedi: l’impresa di “Forrest Gump”

Andrea Spinelli, però, non si è mai arresto e ha ribaltato completamente le oscure previsioni, continuando a combattere per quasi 11 anni.

Nonostante la malattia, ha deciso di attraversare l’Europa a piedi, macinando diciottomila chilometri e trenta milioni di passi che gli sono valsi l’appellativo di “Forrest Gump contro il cancro”.

Alle dita portava 16 anelli, corrispondenti ai mesi di chemioterapia affrontati.

Spinelli ha raccontato le sue imprese in ben 3 libri: “Se cammino, vivo”, “Il caminante”; “Camminatore, pellegrino e viandante”.

Gli ultimi anni vissuti in un camper

Durante la pandemia, come raccontato a “Repubblica”, era finito a vivere in un camper a Claut, in Valcellina, chiamato “Tano il gabbiano”, acquistato grazie alla solidarietà di tante persone che non lo hanno voluto abbandonare e nel quale ha vissuto, fino agli ultimi giorni, con l’inseparabile moglie.