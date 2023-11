Si sente male, ma l’ambulanza ritarda: 60enne muore in auto all’arrivo in ospedale

L'uomo è giunto in ospedale ormai cadavere, non sono bastati i tentativi di rianimazione dei medici del nosocomio di Scafati.

Un uomo di 60 anni è morto a Scafati, in provincia di Salerno, dopo essere stato colto improvvisamente da un malore. Così come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, l’uomo si sarebbe sentito male, ma l’ambulanza del 118 chiamata per provvedere ai soccorsi avrebbe ritardato.

La ricostruzione dei fatti

Pertanto, i familiari avrebbero deciso di accompagnare il 60enne all’ospedale Mauro Scarlato di Scafati in auto, ma le condizioni di salute si sarebbero aggravate a tal punto da spingerlo alla morte.

I sanitari di turno, nonostante i tentativi di rianimazione, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Si tratta della seconda tragedia simile che si verifica nei pressi dell’ospedale campano nel giro di un mese. A ottobre 2023, infatti, una donna di 59 anni del posto ha perso la vita dopo essersi sentita male proprio nelle vicinanze del nosocomio.