Malore improvviso durante la festa di paese: 57enne si accascia e muore

Vani i soccorsi prestati dai volontari della Protezione civile

Nell’allegro contesto dei festeggiamenti per la Madonna di Leuca, ieri sera, 24 aprile, a Taurisano, nel Salento, un infarto fulminante si è portato via un uomo di 57 anni del posto che stava trascorrendo la serata in compagnia di familiari sulla strada per Acquarica del Capo.

Soccorsi vani

Nonostante gli immediati soccorsi dei volontari della protezione civile, che erano sul posto, e poi dai sanitari del 118 arrivati da Ugento e da Casarano, per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.