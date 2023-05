Un malore improvviso lo coglie nella notte: muore postino 49enne

Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo si è dimostrato vano.

Lo chiamavano Gassman l’ascolano Cleto Bucci, per via della sua somiglianza con l’attore Alessandro figlio del grande Vittorio Gassman. Se n’è andato nella notte, a causa di un malore improvviso che ha colto il 49enne mentre era a letto. Grande appassionato dell’Ascoli calcio, di professione faceva il postino. Sembra che a causarne il decesso sia stato un arresto cardiocircolatorio, anche se, per appuralo, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso. Lascia la compagna e un figlio.

Sconvolti parenti e amici

Un tonfo e la pesante caduta per terra hanno allarmato la donna che, preoccupata, ha raggiunto l’uomo che giaceva esanime a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a strappare alla morte il quarantanovenne. Purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso, riporta Il Corriere Adriatico. La notizia ha sconvolto i parenti e gli amici