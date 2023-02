Maltempo a Comiso, chiuso l’aeroporto: strade di accesso impraticabili

Il maltempo imperversa, in particolare, nella zona orientale della Sicilia. Notevoli i disagi anche per i trasporti e per la viabilità

Il maltempo imperversa, in particolare, nella zona orientale della Sicilia. Notevoli i disagi anche per i trasporti e per la viabilità. L’aeroporto di Comiso, a causa delle avverse condizioni meteo, si legge in una nota della società che gestisce lo scalo, è chiuso fino alle ore 15. Le strade di accesso al terminal sono al momento impraticabili. “Saranno forniti aggiornamenti non appena possibile”, si legge ancora nella nota.

Bloccata operatività aeroporto Catania

Il vento nella notte ha bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi. Dal ‘tabellone on line’ di arrivi e partenze sul sito dello scalo non risultano decolli dopo la mezzanotte, mentre uno solo, al momento, è quello atterrato: l’Istanbul-Catania con 15 minuti circa di ritardo rispetto all’orario previsto.