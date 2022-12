Maltempo, violenta alluvione tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo: fiumi di fango per strada

Bomba d'acqua in corso nel messinese tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo: fiumi di fango invadono le strade

Il maltempo colpisce il messinese.

E’ attualmente in corso tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo un’alluvione, con fiumi di fango che hanno invaso le strade dei paesi.

Una vera e propria bomba d’acqua, con auto trascinate via dalla corrente: diverse persone si sono messe in salvo preventivamente.

A causa del maltempo, è stata chiusa l’autostrada con uscita obbligatoria a Barcellona, transito dalla statale e rientro a Falcone (e viceversa).

Grandi difficoltà anche a Terme Vigliatore, dove diverse cantine sono allagate.

Tanti gli abitanti scesi in strada per spalare acqua e fango.

Sindaco di Milazzo allerta il Coc

Il sindaco di Milazzo, Giuseppe Midili, ha provveduto ad allertare il Coc ed in costante contatto con la Protezione Civile. Il nubifragio non accenna ad attenuarsi: in appena tre ore sono caduti ben 250 mm di pioggia. Per tale ragione il primo cittadino ha invitato tutti coloro che abitano nelle frazioni della Piana a portarsi al primo piano delle loro case. Le squadre sono già in movimento per cercare di prestare assistenza alla popolazione.

Mezzi della Protezione Civile sono giunti da Valdina e Rometta per prestare soccorso nelle zone allagate e soccorrere coloro che sono rimasti isolati.

(Video: MeteoNews24)