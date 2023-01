Maltempo in Sicilia, ancora pioggia ma arriveranno miglioramenti

In Sicilia continua il maltempo. Previste nuvolosità sui settori più occidentali con possibilità di piogge sparse.

In Sicilia continua il maltempo e anche per domani, lunedì 23 gennaio, si prevedono nuvolosità sui settori più occidentali con possibilità di piogge sparse. Nelle altre zone dell’isola il tempo potrebbe essere sereno. Prevista neve sui rilievi oltre i 900 metri. In serata precipitazioni sui settori sud-occidentali e poi un miglioramento su tutta la Regione. Le temperature minime sono in calo e le massime aumenteranno.

Temporali nell’isola nelle ultime ore

Rovesci e temporali hanno interessato quasi tutta la Regione. I settori più coinvolti sono stati quelli centro-occidentali e quelli centrali e orientali. Nevicate pure intorno ai 600 metri di altitudine (monti Sicani). Si sono registrati accumuli a Lercara Friddi, Bisacquino, Cammarata e Santo Stefano Quisquina. Ma pure sui monti del palermitano, del trapanese e dell’agrigentino. A Caltanissetta alta, circa 700 metri, ha nevicato. A Piazza Armerina, nell’ennese, ha fioccato di notte. Imbiancati pure i monti Iblei e la zona centro-meridionale del catanese. Neve a Bronte, Nicolosi alta e Buccheri.