Maltempo nel Palermitano, torrenti esondati e scuola allagata – VIDEO e FOTO

Giornata da dimenticare nel Palermitano, dove i temporali proseguono da diverse ore: ecco gli ultimi aggiornamenti meteo.

Un 31 maggio all’insegna del maltempo in provincia di Palermo e in particolare a Carini, dove l’esondazione di due torrenti, uno dei quali nei pressi del Bioparco locale, ha destato preoccupazione nei residenti e nei soccorritori in zona.

Ecco gli ultimi aggiornament. Al momento si ricorda che a Palermo e provincia è in vigore l’allerta gialla e, purtroppo, l’instabilità continua a caratterizzare molte delle giornate di fine primavera in Sicilia. Per la giornata dell’1 giugno, invece, l’allerta gialla sarà estesa a tutta la Sicilia.

Maltempo a Palermo, 31 maggio: torrente esondato e scuola allagata

Fonte foto: Facebook – Giovì Monteleone Sindaco di Carini

Maltempo a Palermo e provincia, 31 maggio, esondazione torrente a Carini. Foto di 3BMeteo

Incredibili le foto e i video che arrivano dai pressi di via Nazionale a Carini, dove l’acqua di un torrente esondato avrebbe raggiunto tutta l’area vicina al Bioparco, finendo in strada e sorprendendo anche una scolaresca in gita. Diverse anche le immagini di scantinati e strade allagate in provincia di Palermo, in particolare tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine. Situazione difficile anche ad Altofonte, dove una scuola elementare è stata evacuata dopo un improvviso allagamento.

Piove nel capoluogo, dove però al momento non si segnalano particolari disagi. Nelle aree interessate dal maltempo sono in azione i vigili del fuoco e i soccorritori.

La situazione a Carini

L’ondata di maltempo del 31 maggio ha coinvolto buona parte della provincia di Palermo, ma la situazione più grave sembra essere a Carini.

Questo l’aggiornamento dell’Amministrazione: “Oggi dalle 11,30 per circa un’ora un violentissimo acquazzone si è rovesciato su Carini riversando un fiume d’acqua su alcune strade (via Manganelli, via Roma , via Torretta, via Ragusa) facendo saltare alcuni tombini , causando allagamenti in qualche abitazione ed esercizio commerciale in via don Luigi Sturzo e all’ingresso del plesso scolastico Ninni Cassarà”.

“Si sono staccati alcuni intonaci dei bagni della Falcone . Esondati i torrenti Milioti e Vernagallo

Ho immediatamente allertato il centro operativo comunale della protezione civile e la SORIS Regionale , i nostri volontari e operai servizi a rete , chiamato il servizio fognario dell’Amap, i vigili del fuoco di Palermo che sono intervenuti immediatamente per fare fronte alle diverse emergenze createsi e per mettere in sicurezza i luoghi più critici. Ho anche chiamato Anas autostrade per intervenire sulle condotte idrauliche ubicate sotto l’autostrada , il cui mancato deflusso delle acque causa allagamenti in via Peonie. La situazione adesso è sotto controllo. In questo momento le nostre squadre di operai e volontari guidati dai tecnici dai servizi a rete e cls polizia municipale stanno facendo la ricognizione dei punti più critici del territorio e delle scuole per eseguire gli opportuni controlli e intervenire”.

