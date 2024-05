Maltempo, risarcimento da oltre 5 milioni a Noto

La somma, stanziata dalla Regione, servirà per risarcire gli ingenti danni causati dagli eventi metereologici del febbraio 2023. Il sindaco Figura: “Primo passo per ripristino e messa in sicurezza”

NOTO – Oltre 5 milioni di euro di risarcimento per i danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio comunale. Questa la somma che la Regione siciliana ha destinato al Comune di Noto. Il risarcimento fa seguito alla deliberazione n.35 del 15 febbraio 2023 della Giunta Figura avente per oggetto: “Richiesta dichiarazione stato di calamità naturale per eventi meteo avversi nel territorio comunale accertati da giorno 09/02/2023 e successivi”.

Risarcimenti per i danni dell’ondata di maltempo a Noto

In quell’occasione tutto il territorio del Comune di Noto venne investito da una violentissima ondata di maltempo, così come parte della Sicilia, con rilevanti precipitazioni e raffiche di vento. Tale evento meteo avverso determinò, sia all’interno del centro urbano che nelle varie contrade del territorio, notevoli disagi e ingenti danni dal punto di vista della viabilità stradale, delle infrastrutture, degli immobili. Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza, finanziati attraverso i fondi stanziati, coprono diverse aree del territorio comunale e riguardano sia infrastrutture pubbliche che misure di assistenza alla popolazione. Gli interventi finanziati includono la rimozione dei detriti nel centro abitato, sulla sede stradale di Calabernardo, Lido di Noto e strade limitrofe, con un importo di oltre 12 mila euro.

Ecco nel dettaglio gli interventi

Inoltre, sono stati destinati oltre 17 mila euro euro per la risoluzione dei danni nel Centro abitato, e 21.640 per i danni ai serbatoi di accumulo idrico di San Giovanni e Lardia. Per la messa in sicurezza del muro di sostegno para-terra di piazza Taranto, invece, sono stati stanziati più di 46 mila euro. Importanta anche la somma, pari ad 84 mila euro, destinata al ripristino delle condizioni degli impianti fognari delle Contrade Lido di Noto e Calabernardo. La viabilità in Contrada Volpiglia sarà messa in sicurezza con un importo di circa 84.500 euro. Per risolvere i danni alla condotta idrica di scarico di Contrada Villa Vela, sono stati assegnati 90 mila euro. Una cifra di poco superiore euro sarà impiegata per risolvere i danni alle reti fognarie di via Confalonieri e via Salvemini. La rimozione di alberi di alto fusto sarà finanziata con oltre 100 mila euro. Inoltre, sono stati destinati 101.859 euro per la messa in sicurezza di un tratto di strada di via Dogali e Saati, e 200 mila per la viabilità in Contrada Zisola. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, sono stati assegnati 3.500 euro ciascuno per le contrade Maccari, Bombello Tre Fontane, e Fiumara.

Gli interventi sono stati approvati e finanziati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2018 e del Dpcm del 22 dicembre 2023. La contabilità speciale n. 6417, intestata a “Presidente Regione Sicilia C.D.O. 1014-23”, sarà utilizzata per coprire i costi degli interventi. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, è stato nominato soggetto attuatore di questi interventi, con l’obbligo di rendicontare le spese sostenute e di rispettare le normative vigenti in materia. “Questi finanziamenti – ha dichiarato il primo cittadino – rappresentano un passo importante per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate, garantendo al contempo il supporto necessario alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi”.