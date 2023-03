“Non ti voglio più” e massacra la compagna davanti ai figli, 42enne nei guai

I maltrattamenti sarebbero cominciati nel momento in cui la donna ha deciso di interrompere la convivenza con l'uomo.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un uomo di 42 anni.

Allo stesso è fatto divieto di avvicinarsi alla persona offesa, con obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri dalla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con divieto di comunicazione con essa con qualsiasi mezzo.

La misura cautelare si è resa necessaria per porre fine alle condotte persecutorie reiterate nel tempo, consistenti in atti persecutori, minacce e aggressione fisica anche in presenza di figli minori, poste in essere dall’indagato nei confronti dell’ex convivente dal momento in cui quest’ultima ha deciso di interrompere la convivenza.