Maluma in concerto a Catania: ecco la data e come acquistare i biglietti

Dalla data e la location al prezzo dei biglietti: i primi dettagli sulla data siciliana di Maluma prevista in estate.

Maluma torna in concerto e anima l’estate musicale di Catania con una data alla Villa Bellini, prevista per il 5 luglio alle 21.30.

Il concerto rientrerà nella rassegna del Wave Summer Music 2023.

Maluma in concerto a Catania: data, biglietti, info

Con oltre 18 milioni di copie vendute in giro per il mondo, Maluma è un cantante colombiano di grande successo e molto apprezzato anche in Italia. Vanta collaborazioni con grandi star come Madonna, Shakira, Ricky Martin e anche The Weeknd e Jennifer Lopez. In pochi anni e nonostante la giovane età (28 anni), si è imposto nello scenario della musica latinoamericana urbana e ha conquistato anche il pubblico italiano.

Il 5 luglio Maluma sarà a Catania per il Wave Summer Music. Il concerto si terrà alla Villa Bellini, un luogo simbolo del capoluogo etneo. La prevendita è già disponibile su Ticketone e sono disponibili 3 tipologie di biglietto con prezzi che vanno dai 69 ai 115 euro:

Diamond Vip First Pit Early , 115 euro (per ottenere il posto più vicino al palco);

, 115 euro (per ottenere il posto più vicino al palco); Platinum Second Pit , 92 euro;

, 92 euro; Gold, 69 euro.

Non rimane quindi che scegliere – in base alla propria preferenza e disponibilità economica – il posto migliore e godersi lo spettacolo la prossima estate.

Foto da pagina Facebook