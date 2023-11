Mamma di 2 gemelli a 70 anni: la più anziana d’Africa

Arriva una notizia incredibile. Una donna a 70 anni diventa mamma di 2 gemelli. La signora è così la più anziana dell'Africa.

Una notizia incredibile perviene dall’Africa. Una donna a 70 anni diventa mamma di 2 bimbi. La signora è così la più anziana nel continente africano a partorire 2 gemelli grazie al trattamento di fecondazione in vitro. È la storia di Safina Namukwaya che ha dato la luce una bambina e un bambino mercoledì pomeriggio tramite taglio cesareo. Il Women’s Hospital International and Fertility Center di Kampala, in Uganda, ha rivelato la bella nuova. La madre e i piccolini, secondo l’ospedale, “stanno bene dopo il parto cesareo. Questa storia non riguarda solo il successo medico; riguarda la forza e la resilienza dello spirito umano”.

La vita della donna

Pare che nel 2020 abbia partorito una bambina di nome Sarah. Nel suo canale NTV Namukwaya ha detto di aver avuto alcune complicazioni nel corso della sua ultima gravidanza. Inoltre non ha una relazione con il papà dei gemelli.

Fonte foto: Women’s Hospital International and Fertility Center