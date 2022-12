Manovra: Cannata (Fdi), ‘su agricoltura impatto da due miliardi di euro’

“La manovra approvata alla Camera è il primo segnale importante che il nuovo governo di Giorgia Meloni ha dato all’Italia” dice Luca Cannata.

“La manovra approvata alla Camera è il primo segnale importante che il nuovo governo di Giorgia Meloni ha dato all’Italia. Equilibrio dei conti, sviluppo economico e sociale e attenzione a famiglie e imprese sono stati al centro della visione su cui abbiamo sviluppato la legge di bilancio, ed è solo l’inizio”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Bilancio alla camera Luca Cannata, di Fratelli d’Italia.

“Inoltre va sottolineato quanto di buono sia stato fatto per l’agricoltura su cui la nostra prima manovra impatterà per oltre due miliardi di euro e che godrà di provvedimenti come la lotta al caro energia, alcune proroghe al credito di imposta, investimenti importanti nel campo dell’innovazione ed esoneri contributivi per i giovani. Una vera novità – conclude Cannata – è un fondo di 100 milioni per la sovranità alimentare che rappresenta il primo passo per il rafforzamento della filiera agricola e agroalimentare, anche con interventi importanti per la valorizzazione del cibo italiano di qualità”.