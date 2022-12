Manovra, Federalberghi: “L’aumento della tassa di soggiorno pessimo regalo di Natale”

Il valore massimo dell’imposta di soggiorno verrà portato da 5 euro a 10 euro a notte per persona

La tassa di soggiorno passerà da 5 euro a 10 euro a notte a persona. E’ questo il senso di un emendamento alla legge di bilancio, presentato da deputati dell’opposizione e accolto dai relatori di maggioranza, che facilita, a partire dall’1 gennaio 2023, il raddoppio del valore massimo dell’imposta di soggiorno.

La misura interessa i capoluoghi di provincia in cui la media delle presenze turistiche nei tre anni precedenti è di venti volte superiore al numero dei residenti. ‘“E’ un pessimo regalo di Natale – dice Federalberghi – per le imprese e i lavoratori del turismo delle destinazioni interessate, che con grande fatica si stanno risollevando dal baratro in cui erano sprofondate durante la pandemia e sono tuttora alle prese con la stangata del caro energia.”