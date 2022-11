Manovra, nuova bozza con esenzione Imu: ecco chi può beneficiarne

Il testo si arricchisce di nuovi punti e sale a 155 articoli. Ma è corsa contro il tempo: la legge di bilancio dovrà essere approvata entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio

La manovra cambia ancora e si arricchisce di nuovi punti. Sale, infatti, a 155 articoli l’ultima bozza del testo che dovrà essere approvato dal Parlamento.

Previsto un nuovo pacchetto sull’ambiente, il finanziamento di infrastrutture tra cui il terzo lotto della Tav, l’alta velocità Torino-Lione e l’esenzione dall’Imu per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

Inoltre sono state spiegate con maggiori dettagli alcune norme di cui era stato indicato solo il titolo: tra queste il mese in più di congedo per le mamme, l’assegno unico rafforzato. C’è poi il caso Opzione donna: attualmente l’età di uscita dal lavoro è legato al numeri di figli, ma su questa modifica il governo starebbe valutando la marcia indietro temendo di incorrere in problemi di incostituzionalità.

Resta il fatto che la manovra ancora non sembra aver trovato la sua forma definitiva e rischia di accorciare i tempi del suo esame in Parlamento. Una corsa contro il tempo cui va aggiunta anche quella per il Pnrr: il limite per ottenere la terza tranche di fondi europei da 21 miliardi è infatti il 31 di dicembre, la stessa data entro la quale il Parlamento dovrà dare il suo ok alla manovra per evitare di dover ricorrere all’esercizio provvisorio.