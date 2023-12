Manovra, ripresi i lavori in Commissione Bilancio: in serata il mandato ai relatori

L'obiettivo del Governo è quello di approvare la Manovra entro la fine dell'anno. Trancassini: "Fronte unico in maggioranza".

Corsa contro il tempo a Roma per riuscire ad approvare la Manovra entro la fine dell’anno. Nella mattinata di mercoledì 27 dicembre sono ripresi i lavori della Commissione Bilancio della Camera con la lettura delle proposte di modifica inammissibili. Il termine per i ricorsi è stato fissato per mezzogiorno.

Il presidente della Commissione, Giuseppe Mangialavori, ha ribadito che l’obiettivo è quello di riuscire a concludere i lavori entro le 19 di oggi con il voto sul mandato ai relatori Roberto Pella (Forza Italia), Letizia Giorgianni (Fratelli d’Italia) e Nicola Ottaviani (Lega). Alle ore 14 è atteso in Commissione il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Manovra, Trancassini: “Fronte unico”

Il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, ha sottolineato che la Manovra arriva alla Camera “in un clima di grande serenità e penso che questo renda ancora più nervosi i nostri avversari”.

“A fronte di una opposizione che è divisa su tutto così come lo era quando era in maggioranza – ha proseguito Trancassini – si registra un fronte unico e una compattezza importante, che è stata dimostrata anche nella decisione di non mettere emendamenti, quindi di riconoscersi totalmente nella linea del Governo”.

“Credo che anche la disponibilità del ministro Giorgetti vada letta in questa chiave, di estrema serenità e disponibilità al confronto. La maggioranza marcia spedita, ha chiare strategie e obiettivi” mentre “l’opposizione è nervosa e agitata da una totale assenza di argomenti”, conclude il deputato.