Bagnino morto dopo malore, saranno donati gli organi di Marco Turturici

Un grande gesto di generosità. La donazione degli organi di Marco Turturici permetterà di salvare diverse vite.

Saranno donati gli organi di Marco Turturici, il bagnino di 34 anni morto domenica 2 luglio mentre stava effettuando il servizio di assistente balneare nello stabilimento di Papalè di Sovareto, a Sciacca (Agrigento).

I genitori del giovane hanno infatti acconsentito all’espianto, dando così la possibilità di dare una speranza a molte vite che attendono di ricevere un organo.

Il malore e il decesso

Secondo la ricostruzione dei fatti, Marco Turturici era stato colto da un malore mentre stava lavorando. Date le sue condizioni di salute, era stato predisposto il trasferimento in ospedale e, in seguito, il trasporto in elisoccorso in un’altra struttura di Palermo.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per il 34enne non c’è stato niente da fare. La morte di Marco non rimarrà comunque “vana”, in virtù della generosa donazione.

Fonte foto: Facebook – Marco Turturici